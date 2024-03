L’APICULTURE ET LA CULTURE DE LA CHÂTAIGNE Combes, vendredi 25 octobre 2024.

L’APICULTURE ET LA CULTURE DE LA CHÂTAIGNE Combes Hérault

Sortie découverte à pied

Venez découvrir la culture de la châtaigne et du miel avec Muriel et Lilian Montserrat du Rucher des Arts à Combes

Marcheur moyen 5km aller/retour

Inscription au 06 32 65 47 19 ou à la boutique « Le Rucher des Arts- RDV 15h devant la boutique

3€ payable au guide le jour de la visite

RDV 15h devant la boutique (départ 16h30 l’été)

Possibilité de se rapprocher en voiture:

– voiture classique RDV 15h15 à mi chemin

-voiture cross RDV 16h30 directement au hameau des Arts

Inscription au 06 32 65 47 19 ou à la boutique « Le Rucher des Arts- 2 avenue Charcot à Lamalou les Bains (à côté de l’Office de Tourisme)

3€ payable au guide le jour de la visite 3 3 EUR.

Début : 2024-10-25

fin : 2024-10-25

Lamalou le vieux

Combes 34240 Hérault Occitanie

