Nord Atelier créatif Arbre de vie en macramé Lapi Neuf-Berquin, 13 décembre 2023, Neuf-Berquin. Atelier créatif Arbre de vie en macramé Mercredi 13 décembre, 14h30 Lapi 10€/personne – réservation obligatoire Le macramé est une forme de création de tissu fondée sur une technique particulière de nœuds, qui peuvent être plats pour les bracelets ou colliers, ou en volume pour fabriquer des objets tels que porte-pots, rideaux ou sculptures. Lors de l’atelier créatif confectionné votre Arbre de vie en macramé ! Lapi 93 rue de Cassel, Neuf Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lapi.fr/produit/atelier-creatif-arbre-de-vie-en-macrame-ercredi-13-decembre-a-14h30-atelier-arbre-de-vie-de-noel/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T16:30:00+01:00

