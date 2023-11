Spectacle Mielline l’abeille Lapi Neuf-Berquin Catégories d’Évènement: Neuf-Berquin

Nord Spectacle Mielline l’abeille Lapi Neuf-Berquin, 9 décembre 2023, Neuf-Berquin. Spectacle Mielline l’abeille Samedi 9 décembre, 15h00 Lapi 6€/pers – Goûter offert – sur réservation obligatoire La reine des Bizz a emmené toute la colonie au concours annuel de la meilleure production de miel. Seule, Mielline doit s’occuper de la ruche.

C’est un véritable défi pour cette abeille plutôt oisive.

Dans le spectacle Mielline l’abeille, les enfants vont devoir se prêter au jeu pour venir en aide à Mielline qui est tenue, pour la première fois, d’assumer tous les rôles d’une ouvrière. Elle deviendra tour à tour : nourrice, gardienne, ventileuse, pourvoyeuse d’eau, butineuse et magasinière. Lapi 93 rue de Cassel, Neuf Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lapi.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lapi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Neuf-Berquin, Nord
Autres
Lieu
Lapi
Adresse
93 rue de Cassel, Neuf Berquin
Ville
Neuf-Berquin
Departement
Nord
Age min
3
Age max
12

