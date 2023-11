LAPI a 30 ans ! Lapi Neuf-Berquin Catégories d’Évènement: Neuf-Berquin

Nord LAPI a 30 ans ! Lapi Neuf-Berquin, 26 novembre 2023, Neuf-Berquin. LAPI a 30 ans ! Dimanche 26 novembre, 16h00 Lapi Entrée gratuite mais réservation obligatoire OUVERTURE

Concert de l’Harmonie Municipale de Neuf Berquin « Les amis du Progrès »

Gâteaux pour fêter les 30 ans de LAPI !

Depuis 1993, nous vous accueillons dans le monde passionnant de l’abeille

CONCERT GRATUIT Lapi 93 rue de Cassel, Neuf Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lapi.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lapi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

