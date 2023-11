Exposition « Nos artistes les abeilles » et « le monde des insectes » Lapi Neuf-Berquin, 26 novembre 2023, Neuf-Berquin.

Exposition « Nos artistes les abeilles » et « le monde des insectes » 26 novembre – 30 décembre Lapi Entrée libre

Mises en scène uniques et festives sur les différents métiers de l’abeille !

Réalisé et conçu par Brigitte LUCAS et l’équipe LAPI sur une idée originale de Claire LUCAS.

ENTRÉE GRATUITE

Exposition d’insectes

Découvrez la diversité des insectes du monde !

En partenariat avec l’Association « Noeux Environnement »

ENTRÉE GRATUITE

Lapi 93 rue de Cassel, Neuf Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 42 83 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lapi.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lapi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T19:00:00+01:00