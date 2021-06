Montreuil Jardin des Roches Montreuil, Seine-Saint-Denis L’ApéRoches des retrouvailles Jardin des Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

L’esprit de la fête habite ici les artistes qui avaient hâte de vous retrouver. Un ApéRoches pas comme avant, qui ouvre un espace de liberté où les imaginaires ne peuvent être confinés. Fêtons cela ensemble ! Cet ApéRoches un peu spécial, adapté aux consignes sanitaires, est celui des retrouvailles. C’est comme une visite muséale, mais les œuvres sont en fait de très courts spectacles de 10 compagnies de théâtre, cirque, poésie… Durant cette excursion vous allez pouvoir voyager dans le monde du spectacle vivant, de quoi en sortir remplis de découvertes.

Entrée libre sur réservation

Envahissement artistique de l’espace public Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil Seine-Saint-Denis

