CIA Coopérative inter-associations, le jeudi 3 mars à 17:30

Tous les premiers jeudis du mois, la Fashion Fripe invite une dizaine d’arlésiens à venir proposer à la vente le contenu de leurs placards à la CIA dans une ambiance festive et conviviale. Pour sa 7e édition, l’apéro vide-dressing du jeudi se pare de strass et de lumière et vous invite à une plongée dans l’univers disco. Pantalons larges, chemises ringardes, robes laminées, coiffures improbables… Nos 10 vendeuses du jour vous préparent une sélection pas banale dans laquelle vous trouverez certainement LA tenue avec laquelle poursuivre la soirée en musique ! Car grande nouvelle, dès 21h, vous serez invités à migrer au Café de la Roquette pour une soirée karaoké spéciale Dalida…

Entrée libre

Tous les premiers jeudis du mois, la Fashion Fripe vous invite à vider vos dressings autour d’un verre à la CIA CIA Coopérative inter-associations 5 rue du Pont, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

