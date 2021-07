L’apéro sophro au jardin du Brule Herchies, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Herchies.

L’apéro sophro au jardin du Brule 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24 20:00:00

Herchies Oise Herchies

30 30 C’est l’heure de l’apéro sophro

Venez vous détendre et vivre un instant de sophrologie au cœur du verger du jardin du Brûle.

Découvrez ce havre de paix au bord du Thérain, dégustez ses plantes aromatiques et ses produits du potager et surtout prenez-le temps de vivre

Au programme:

– Marche méditative au cœur du verger

– Découverte sensorielle des plantes aromatiques du potager

– Apéro et dégustation des produits du potager

Alors rejoignez-moi samedi 24 juillet de 18h à 20h au jardin remarquable du Brule à Herchies..

Prévoir une tenue confortable et un coussin

30 euros/personne

Infos et inscriptions:

06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

alicebenion@gmail.com +33 6 51 52 25 83

Sophro nature

