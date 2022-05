L’Apéro Fronsac, 25 août 2022, .

L’Apéro Fronsac

2022-08-25 19:00:00 – 2022-08-25 00:00:00

EUR 10 Au programme : dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout dans une ambiance musicale et conviviale.

La participation demandée au visiteur est de 10€ – restauration possible sur place

Au programme : dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout dans une ambiance musicale et conviviale.

La participation demandée au visiteur est de 10€ – restauration possible sur place

Au programme : dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout dans une ambiance musicale et conviviale.

La participation demandée au visiteur est de 10€ – restauration possible sur place

dernière mise à jour : 2022-05-23 par