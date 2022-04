L’Apéro des Possibles Théâtre Halle Roublot, 7 avril 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

Du mardi 11 janvier 2022 au mardi 07 juin 2022 :

. gratuit ENTREE LIBRE

Tous les deuxièmes mardis du mois, venez à la rencontre des auteur.e.s de la marionnette de demain !

Le Théâtre Halle Roublot s’associe à la Compagnie Les Enfants Sauvages dans le cadre de son projet “Autre chose est possible”, un appel à textes à destination des auteur.e.s francophones qui écrivent pour ou avec la marionnette.

Le principe ? Le temps d’un apéro autour de la buvette solidaire Masolo, vous découvrirez quelques pépites issues des textes reçus, le tout mis-en-lecture par des metteurs-en-scène invités, accompagnés de trois comédien.ne.s.

À noter, chacune de ces lectures sera donnée à entendre les deuxièmes mercredis du mois dans le réseau des bibliothèques du Grand Est.

Simples curieux ou sensibles à l’écriture contemporaine… ces soirées ouvertes à tous sont un lieu d’échange et de découverte. Un moment ludique et convivial à partager !

Notre première pépite est le texte “Plus loin que l’horizon”, de Laurent Contamin, l’auteur qui a remporté dernièrement le prix Jeune Public des Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T.).

On vous prépare également une belle Fête des Possibles le 1er juillet 2022, en partenariat avec le Comptoir qui assurera les concerts !

Plus loin que l’horizon, de Laurent Contamin

Mise-en-lecture de Grégoire Callies et Vincent Munsch

Mardi 11 janvier à 18h30

Résumé : Plus loin que l’horizon fait se rencontrer dans une langue intime et chorale l’actualité des jeunes migrants d’Afrique de l’Ouest avec l’histoire mythologique (Jonas, le Leviathan). Younès, un gamin des rues de Nouakchott (Mauritanie) rencontre Roche, une fille de son âge venue faire du tourisme en famille au soleil. Ils décident d’embarquer clandestinement dans un cargo en partance pour l’Europe… Une tempête bientôt se 2 lève… On les retrouve dans le ventre d’une baleine… A moins qu’ils ne soient passés de l’autre côté de l’horizon ?

Orange au pays des angles, de David Baudemont

Mise-en-lecture de Simon Delattre

Mardi 8 février à 18h30

Résumé : Au pays d’Orange, chacun a une couleur et cette couleur est la sienne, personne d’autre n’a la même. Au pays d’Orange, tout le monde change de forme tout le temps mais personne ne s’en rend compte. Au pays de Triangle Rectangle, on est carré, rectangle ou triangle ou encore droit ou aigus, en tout cas, on sait comment on est et ce qu’on fait. C’est bien, on n’a pas besoin d’inventer tout un tas de chose inutiles. Au pays de Triangle Rectangle, on n’a jamais entendu parler de couleur sauf pour les choses, bien sûr. Au pays de Triangle Rectangle, il y a des coins. Ils font attention à. Ils s’assurent que. Ils empêchent de.

Papa Congèle, de Victor Inisan

Mise-en-lecture d’Angélique Friant

Mardi 8 mars à 18h30

Résumé : Daniel, Wanda et leurs deux filles, Maëlle et Gaëlle, habitent à la montagne dans une maison que Daniel termine de bâtir pour sa famille. Un soir d’automne, une poutre de la charpente s’écrasa sur Wanda, qui mourut sur le coup. Quelques jours après, Maëlle et Gaëlle décédèrent à leur tour, si bien que Daniel se retrouva seul dans sa maison en bois. Une idée lui vint alors : découper et conserver la tête de sa femme et de ses filles dans le congélateur du sous-sol. Bien vite, il commença à leur parler, évoquant des souvenirs plus ou moins exacts de leur vie ensemble. Un jour qu’il en eut assez de se confier à des visages éteints, il décida de les faire parler aussi : ainsi, il pourrait rejouer les scènes de la vie qu’il avait rêvé.

La chanson que je chante, de Béatrice Bienville

Mise-en-lecture d’Alexandra Vuillet

Mardi 12 avril à 18h30

Résumé : Le texte propose plusieurs tableaux autour des femmes et de l’écologie, de la nature, dans la lignée de textes éco-féministes. On a ainsi un choeur de Greta, un choeur d’Amas (plongeuses en apnée japonaises), Féfé qui pose une bombe, des femmes indiennes qui se collent aux arbres etc… Les tableaux, les personnages, les pays et les genres se succèdent, pour créer une ronde, une chaîne à travers le monde de femmes en résistance pour et avec la nature et le monde.

Le goût du sel, de Stéphane Bientz

Mise-en-lecture d’Alan Payon

Mardi 10 mai à 18h30

Résumé : À Strasbourg, lorsque Polo et Jelly, deux ados, rejoignent leur classe, le front de Polo saigne. Jelly est accusée de l’avoir blessé. On la questionne. Elle se tait. On la sanctionne. Elle en rit. Le vent se lève, bouscule ses cheveux. Sa bande d’ami·e·s cherche à comprendre. « Non, j’ai dit non » répète Jelly. Le vent se lève plus fort ; un goût d’iode se pose sur les lèvres de Jelly et puis, des méduses envahissent la ville, qui devient impraticable. Jelly demeure introuvable. Sa bande d’ami·e·s part à sa recherche, résolue à comprendre ce qui se passe.

Retournez à votre poste, de Tristan Choisel

Mise-en-lecture de Cécile Givernet

Mardi 7 juin à 18h30

Résumé : Les Gens dérèglent la Planète. La Planète s’en vient les trouver pour les mettre en garde. C’est dans leur intérêt qu’elle fait cette démarche, car elle, la Planète, qu’elle soit réglée d’une façon ou d’une autre…

Fête des Possibles : Annonce du top 10 par la premier comité de trente lecteur.rice.s, le vendredi 1er juillet 2022 à 19h !

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Contact : https://www.theatre-halle-roublot.fr/ap%C3%A9rodespossibles 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.theatre-halle-roublot.fr/ap%C3%A9rodespossibles