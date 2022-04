L’Apéro des Possibles – Orange au pays des angles Théâtre Halle Roublot, 7 avril 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

. gratuit ENTREE LIBRE

Orange au pays des angles, de David Baudemont

Mise-en-lecture de Simon Delattre

Au pays d’Orange, chacun a une couleur et cette couleur est la sienne, personne d’autre n’a la même. Au pays d’Orange, tout le monde change de forme tout le temps mais personne ne s’en rend compte. Au pays de Triangle Rectangle, on est carré, rectangle ou triangle ou encore droit ou aigus, en tout cas, on sait comment on est et ce qu’on fait. C’est bien, on n’a pas besoin d’inventer tout un tas de chose inutiles. Au pays de Triangle Rectangle, on n’a jamais entendu parler de couleur sauf pour les choses, bien sûr. Au pays de Triangle Rectangle, il y a des coins. Ils font attention à. Ils s’assurent que. Ils empêchent de.

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Contact : https://www.theatre-halle-roublot.fr/ 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.theatre-halle-roublot.fr/ap%C3%A9rodespossibles