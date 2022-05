L’Apéro des Bons Vivants Chaumont-en-Vexin, 10 juin 2022, Chaumont-en-Vexin.

L’Apéro des Bons Vivants Chaumont-en-Vexin

2022-06-10 18:30:00 – 2022-06-10 23:00:00

Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin

Les apéros des bons vivants, proposés par la Brasserie Duchmann et La Fée Tartine, ce sont de grandes soirées musicales et détendue, avec un concert de musique live, la présence d'un foodtruck et de la bonne bière artisanale le tout proposé dans un lieu atypique et convivial : le jardin de la Brasserie Duchmann, une fabrique de bière artisanale du Vexin.

Pour cette édition du 10 Juin, on en dérogera pas à la règle. Nous vous révèlerons le groupe et le menu sur le réseaux sociaux. Pour vous régaler, comme toujours, on compte sur Séverine et son foodtruck La Fée Tartine. Les fûts sont prêts, la tireuse aussi. La mare aux grenouilles et libellule vous attends. (Cadre intimiste et convivial, places limitées)

Tarif : 15€ (concert + 1 boisson) A partir de 18h30 – fin de l’événement (22h30 / 23h selon la météo)

A propos de la Brasserie Duchmann :

La brasserie Duchmann, basée à Chaumont-en-Vexin dans l’Oise, produit des bières de qualité, plusieurs fois primées. Des bons moments autour de bonnes bières, du fun et de la convivialité, ce sont les valeurs qu’on retrouve à tous les étages de cette jeune brasserie très dynamique. On est des p***** de bons vivants !

A propos des Bons Vivants du Vexin :

Alliance de producteurs et commerçant du Vexin, montée au début du confinement, réseau d’entraide et solidarité, amoureux de la bonne bouffe et du circuit court. L’aventure est à redécouvrir ici : https://www.facebook.com/watch/?v=1340357163021972

Brasserie Duchmann – 30 rue Paul Journée – 60240 Chaumont-en-Vexin – contact@brasserie-duchmann.com – 06.03.30.94.41

+33 060330944 https://brasserie-duchmann.com/produit/soiree-apero-bons-vivants-10-juin-2022/

Brasserie Duchmann

Chaumont-en-Vexin

