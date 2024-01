L’apéro des assos Salle Jean Lurçat Bègles, jeudi 8 février 2024.

L’apéro des assos Une soirée suivie d’un apéritif réservé aux associations Béglaises Jeudi 8 février, 18h30 Salle Jean Lurçat Sur inscription 05 56 49 88 29

Début : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:30:00+01:00

Au programme :

Ouverture de la rencontre par Monsieur le Maire

Un atelier au choix :

Le premier animé par Hello Asso (présentation du fonctionnement de leur plateforme pour faciliter l’organisation de vos évènements associatifs).

Le second animé par le Service Vie Associative pour présenter l’étude réalisée par le Réseau National des Maisons des Associations (45 minutes) et ainsi partager et mettre en dialogue les résultats de l’observatoire de la vie associative à Bègles.

Temps d’échange autour d’un apéritif.

Pour vous inscrire à la soirée et choisir un des deux ateliers, cliquez sur le lien suivant https://framaforms.org/apero-des-assos-1704883564

En cas de difficulté d’inscription, vous pouvez contacter le Service Vie Associative au 05 56 49 88 29.

Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

atelier convivialité

Ville de Bègles