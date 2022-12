L’apéro de Noël au Café Georges Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Le 24 décembre, au Café Georges, c’est coquillages offerts, apéro musical et festif avec DJ Bibou.



C’est un événement à ne pas manquer !

Réservation au : 04 90 49 64 65 Rendez-vous après le marché pour l'apéro de Noël au Café Georges ! contact@cafe-georges-arles.fr http://cafe-georges-arles.fr/

