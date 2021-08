L’Apéro dans les Chais au château Hourtin Ducasse Saint-Sauveur, 14 octobre 2021, Saint-Sauveur.

L’Apéro dans les Chais au château Hourtin Ducasse 2021-10-14 – 2021-10-14 Lieu-dit Le Fournas 3 route de La Chatole

Saint-Sauveur Gironde

Traitements aux huiles essentielles, brebis landaises sur les parcelles pour la tonte et la fertilisation, nichoirs à mésanges bleues, nichoirs à chauve-souris, vignes enherbées, tressage à la place du rognage, indépendance énergétique (et un peu plus) grâce à nos panneaux photovoltaïques, bouteilles de verre allégé pour une empreinte carbone réduite…

Nous vous racontons toutes nos méthodes alternatives en visitant les chais. Ensuite, assis au milieu des barriques, autour d’une assiette de produits locaux, nous dégusterons 4 de nos millésimes, dont le vin en primeur que nous prélèverons ensemble dans les barriques. Nous comparerons le caractère de chacun en les associant au grenier médocain, saucisson de taureau, tomme de brebis… selon les humeurs et les envies de chacun. Nous continuerons avec notre spiritueux, noGGIN, associé à quelques cannelés maison. Que de gourmandises !

Hourtin Ducasse

dernière mise à jour : 2021-08-17 par