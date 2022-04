L’APERITIVO ROMAIN – SAISON ITALIENNE

Le Louvre-Lens et l'Office du Tourisme de Lens-Liévin vous convient à une évasion romaine, en vous permettant une visite exclusive de l'exposition Rome. La cité et l'empire après la fermeture de ses portes, suivie de la dégustation d'un apéritif à l'italienne. Un moment d'exception à s'offrir ou à partager entre amis. Dans le cadre de l'exposition Rome, la Cité et l'Empire, l'office de tourisme de Lens-Liévin vous propose une saison italienne. +33 3 21 18 62 62

