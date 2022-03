L’APER’ART, RENCONTREZ, ÉCHANGEZ, PARTAGEZ, DÉGUSTEZ Aniane, 8 avril 2022, Aniane.

L’APER’ART, RENCONTREZ, ÉCHANGEZ, PARTAGEZ, DÉGUSTEZ Aniane

2022-04-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-08 21:00:00 21:00:00

Aniane Hérault

En résidence depuis le 7 mars, et en pleine phase créatrice, les artistes Majéon et Ayda Su Nuroglu vous dédient leur temps afin d’échanger avec vous sur leurs projets, leur technique, leur inspiration lors d’un moment privilégié et inédit au Château Capion

En résidence depuis le 7 mars, et en pleine phase créatrice, les artistes Majéon et Ayda Su Nuroglu vous dédient leur temps afin d’échanger avec vous sur leurs projets, leur technique, leur inspiration lors d’un moment privilégié et inédit au Château Capion

En résidence depuis le 7 mars, et en pleine phase créatrice, les artistes Majéon et Ayda Su Nuroglu vous dédient leur temps afin d’échanger avec vous sur leurs projets, leur technique, leur inspiration lors d’un moment privilégié et inédit au Château Capion

Aniane

dernière mise à jour : 2022-03-17 par