L’APÉR’ART Gignac, 8 avril 2022, Gignac.

L’APÉR’ART Gignac

2022-04-08 – 2022-04-08

Gignac Hérault Gignac

Dans le cadre de la résidence Artistique lancée par Château Capion et à mi parcours de cet accueil de 2 mois, le château organise un Apér’Art dédié à la rencontre des artistes (Majeon Art & Ayda Su-Nuroglu) sur place et à la découverte de leurs premières oeuvres.

Vous pourrez y (re)déguster les cuvées du domaine viticole ainsi que vous restaurer auprès d’un foodtruck convié pour l’événement.

Venez prendre un bol de créativité et de bonne humeur dans ce magnifique lieu historique pour fêter l’arrivée du printemps !

tourisme@chateaucapion.com +33 4 82 81 03 11 https://chateaucapion.com/fr/

Gignac

