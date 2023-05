L’apérail #1 par HOURRAIL ! La REcyclerie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ça tombe bien parce que toute l’équipe HOURRAIL ! organise son premier événement le samedi 13 mai à Paris. C’est totalement gratuit et ça va être de la folie ! ⏱ 18h00 : Le train entre en gare Viens nous rencontrer dans l’ancien hall de gare de La REcyclerie pour échanger avec d’autres voyageurs et boire des coups au wagon bar. On te réserve également quelques surprises pour peut-être gagner des bons d’achat sur SNCF Connect ⏱ 22h00 : Attention au départ ! ——————————— Cet événement vient à la suite du marché We Slow « SlowFashion et Culture : les créateur·ices de demain ! » qui se tient tout le week-end à la REcyclerie ! Découvrez-le https://www.facebook.com/events/168019742832187 ——————————— GOGO GREEN et Pygments Records prennent le contrôle du train pour nous emmener à destination en musique .——————————— HOURRAIL ! est un tout nouveau média 100% voyage bas carbone. Grâce à notre plateforme hourrail.voyage et de nombreux contenus diffusés sur les réseaux sociaux, nous souhaitons faciliter l’organisation de tes voyages sans avion, tout en faisant la promotion de nouveaux imaginaires compatibles avec les limites planétaires. ——————————— GOGO GREEN est un collectif de DJs engagés qui milite pour une industrie musicale plus responsable et solidaire. Avec leur tournée annuelle des festivals à vélo, leur participation à ce premier événement sonne comme une évidence !

Pour découvrir leur univers musical : https://soundcloud.com/gogogreenclub ——————————— Pygments Records explore les dimensions de la scène électronique à travers des concepts de soirées expérimentales tel que le Pygments LAB. C’est le fruit d’une collaboration entre 11 amis qui ont pour centre d’intérêt commun la musique électronique, le digging et le numérique

https://soundcloud.com/pygments-records ——————————— C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

83 boulevard Ornano 75018 Paris

