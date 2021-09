L’APÉPITIF S03E01 – Moi, étudiant.e & entrepreneur.e ? La Villa Angers French Tech, 6 octobre 2021, Angers.

L’APÉPITIF S03E01 – Moi, étudiant.e & entrepreneur.e ?

La Villa Angers French Tech, le mercredi 6 octobre à 18:15

Ça y est, L’APEPITIF est de retour pour une saison 3 à Angers ! « Moi entrepreneur.e ET étudiant.e ? » ça te parait incompatible ? Cette thématique te parle ? Rendez-vous mercredi 06 octobre à 18h à La Villa Angers French Tech ! Cette fois-ci on parlera ensemble de développement personnel et de posture entrepreneuriale ! Prends ton billet et viens réseauter autour d’un verre pour rencontrer des professionnels de l’ecosystème et des étudiant.es qui sont, comme toi, intéressé.es par l’entrepreneuriat ! Le petit plus ? Tu peux venir pitcher ton projet devant les professionnels présents et avoir des retours constructifs en direct ! Pour t’inscrire au pitch, contacte-nous via la page Facebook ou par mail à [mateo.grippon@univ-angers.fr](mailto:mateo.grippon@univ-angers.fr) . Attention, places limitées ! Merci de te munir de ton pass sanitaire, il te sera demandé à l’entrée ! Organisé par Le Pépite des Pays de la Loire et Angers technopole. Ce 1er Apépitif de l’année est organisé dans le cadre de CREATIV’, la semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre.

Entrée libre

L’Apépitif S3EP01: l’Afterwork pour les étudiant.es entreprenant.es !

La Villa Angers French Tech 8 Place Monseigneur Rumeau, Angers, Pays de la Loire, 49100 Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:15:00 2021-10-06T21:00:00