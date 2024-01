Lemonfly + Tapis Tigre (Volant) LaPéniche Chalon-sur-Saône, samedi 23 mars 2024.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Lemonfly

< Rock celtique - Dijon >

Né en Bourgogne, Lemonfly fait résonner son rock celtique à travers la francophonie depuis plus de dix ans ! Lemonfly livre des lives pleins d’énergie, emportant le public dans des danses et des chants ancrés dans les traditions bretonnes, irlandaises et d’ailleurs !

> Découvre : https://youtu.be/JEmrkk4pCa8?feature=shared

Tapis Tigre (Volant)

< DJ set hip-hop / reggaeton / musiques éléctroniques hybrides - Dijon >

Mi-tigre, mi-tapis-volant, fruit de l’amour de deux univers brûlants que sont le hip-hop et le néoperreo, l’artiste évolue dans le monde des musiques actuelles depuis 2019, avant de s’orienter vers le djing en mars 2023. Sa peau de tigre, son air félin, vibrent et ondulent au son d’un rythme mêlant tantôt reggae ton, hip-hop, pop, et musiques électroniques hybrides. Embarquez pour un voyage sonore en tapis volant,en compagnie d’une artiste, pour le moins, sauvage!

LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



