[Contest] le battle de la grande tuerie #6 LaPéniche Chalon-sur-Saône, samedi 10 février 2024.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Le Battle de La Grande Tuerie revient le samedi 10 février à LaPéniche pour une 6e édition, un événement devenu incontournable !

Cet événement est organisé par La compagnie TSN, en collaboration avec LaPéniche, Espace De Rue, Le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône et le Conservatoire du Grand Chalon, dans le cadre de La 10e Nuit des Conservatoires, en décalé.

Animations DJ et MC : TBC

Battle de La Grande Tuerie

– 2 VS 2 juniors (13 ans max) Bonnie & Clyde

– 1 VS 1 All Style

– 2 VS 2 Break

EUR.

LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I