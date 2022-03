L’APEL et L’OGEC de Saint Sulpice le Verdon organisent la Verdondine Salle Concorde Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

Salle Concorde, le samedi 30 avril à 17:30

L’APEL et l’OGEC de Saint Sulpice le Verdon, commune déléguée de Montréverd, vous proposent la Verdondine sur un parcours de 11km, sous 2 formats : * La marche gourmande (Adulte : 18 € – Enfant : 7,50 €) * La balade barbecue (Adulte : 12 € – Enfant : 7 €) Départ de la salle concorde entre 17h30 et 19h30. Inscriptions possibles jusqu’au 16 avril.

Inscriptions avant le 16 avril 2022

L’APEL et L’OGEC vous proposent de participer à la Verdondine : marche gourmande ou balade barbecue. Salle Concorde Rue Concorde – Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260 Montréverd Montréverd Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée

2022-04-30T17:30:00 2022-04-30T19:30:00

