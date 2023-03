L’APE Lous Mayouns Fête le printemps ! Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

L’APE Lous Mayouns Fête le printemps !, 18 mars 2023, Vieux-Boucau-les-Bains . L’APE Lous Mayouns Fête le printemps ! Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2023-03-18 19:00:00 – 2023-03-18 02:00:00 Vieux-Boucau-les-Bains

Landes Venez fêter l’arrivée des beaux jours avec l’Ape Lous Mayouns en partageant un repas réunionnais cuisiné sur place. Au menu

Pour les petits : 6€

Croque-monsieur / Chips / Compote Pour les adultes : 14€

Poulet coco OU Rougail saucisses

Fromage

Salade de fruits Dans une démarche éco-responsable vous êtes invités à ramener vos couverts ainsi qu’un verre. (des couverts et verres seront disponibles sur place au prix de 1€)

Buvette sur place. Dress code de la soirée : UNE TOUCHE DE PRINTEMPS

Demandez le formulaire d’inscription auprès de l’APE avant le 10 mars

lousmayouns@yahoo.fr

Ape Lous Mayouns L’APE décline toutes responsabilités en cas d’accidents. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents lors de la soirée. Venez fêter l’arrivée des beaux jours avec l’Ape Lous Mayouns en partageant un repas réunionnais cuisiné sur place. Lous Mayouns APE Lous Mayouns fête le printemps

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains Landes Ville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains /

L’APE Lous Mayouns Fête le printemps ! 2023-03-18 was last modified: by L’APE Lous Mayouns Fête le printemps ! Vieux-Boucau-les-Bains 18 mars 2023 Landes Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes