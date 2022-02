L’APE La Pesse – Les Bouchoux : La Snow Party La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

L'APE La Pesse – Les Bouchoux : La Snow Party La Pesse, 16 février 2022, La Pesse.

2022-02-16 – 2022-02-16

La Pesse Jura La Pesse L’APE La Pesse – Les Bouchoux : La Snow Party Mercredi 16 février dès 14h30, à l’espace multi-activités à La Pesse. L’Association des Parents d’élèves de La Pesse – Les Bouchoux organise une Snow Party. Activités, jeux, relais de neige à profiter en famille ou entre amis. Dès 4 ans.

Apportez vos raquettes, skis et luges si vous en avez.

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

