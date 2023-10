LES CHATS LENTS QUI PASSENT L’ApARThé Ploubezre Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploubezre LES CHATS LENTS QUI PASSENT L’ApARThé Ploubezre, 24 novembre 2023, Ploubezre. LES CHATS LENTS QUI PASSENT Vendredi 24 novembre, 21h00 L’ApARThé Variétés françaises et reprise de Bobby La pointe à Renaud. L’ApARThé 6 rue Jean-Marie le Foll, 22300 Ploubezre Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00 variété française

