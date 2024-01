Atelier d’écriture L’aparthé Orléans, 16 janvier 2024, Orléans.

Atelier d’écriture Venez apprendre à écrire une nouvelle ! 16 janvier – 13 février, les mardis L’aparthé Sur réservation : 60€ pour le stage complet comprenant les 3 ateliers ou 22€ pour 1 seul atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T18:30:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T18:30:00+01:00 – 2024-02-13T20:00:00+01:00

Venez apprendre à écrire une nouvelle lors d’un stage en 3 ateliers !

Pauline, conseillère littéraire, anime un stage en 3 ateliers pour vous apprendre ou vous aider à écrire une nouvelle.

Ouvert à tous et toutes.

Les mardis 16.01.24 + 30.01.24 + 13.02.24

18h30-20h

Au salon de thé L’Aparthé

44 Faubourg Bannier

Orléans

60€ pour le stage complet comprenant les 3 ateliers

22€ pour 1 seul atelier

L’aparthé 44 rue du Faubourg Bannier Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0648704552 »}, {« type »: « email », « value »: « ecrireconseil@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://laparthe.com »}]

atelier écriture