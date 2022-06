L’Aparté Zen Soumans Soumans SoumansSoumans Catégories d’évènement: 23600

Soumans 23600 Le Pras de Pleux Soumans 23600 Soumans Accès gratuit au festival – Accès payant aux ateliers-conférences : Pass 1 jour 20€ ou 2 jours 30€ – Gratuit -18ans – Camping possible pour la nuit 5€/emplacement – Restauration sur place : pizzas ou repas ayurvédiques – Buvette et gâteaux Ouverture à 14h :

Avec pass :

14h30 : Découvrir l’énergie des pierres / Ma légende personnelle : les énergies qui m’accompagnent

16h : Le bien-être au quotidien selon l’ayurveda / Traversez votre histoire et goûtez la paix avec la numérologie karmique tibétaine

17h30 : (Re)découverte de sa puissance à travers la frappe en conscience / Conférence vécue : réflexologie faciale et cranienne

18h45 : Marche en conscience / Marche chamanique

Toute la journée : massages assis sur chaises et soins individuels possibles

Entrée libre :

20h : Concert du duo « Tere Carbonifere »

20h : Concert du duo « Tere Carbonifere »

21h30 Voyage au tambour chamane autour du feu

