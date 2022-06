L’Aparté Zen

L’Aparté Zen, 19 juin 2022, . L’Aparté Zen

2022-06-19 – 2022-06-19 Accès gratuit au festival – Accès payant aux ateliers-conférences : Pass 1 jour 20€ ou 2 jours 30€ – Gratuit -18ans – Restauration sur place : repas ayurvédiques – Buvette et gâteaux Ouverture à 10h :

10h30 : Initiation au Clair ressenti / Cuisine sauvage

14h : Gérer l’insTemps / Marche en conscience

15h30 : Atelier langues étrangères / Cercle de soins énergétiques collectif

Toute la journée : massages assis sur chaises et soins individuels possibles Accès gratuit au festival – Accès payant aux ateliers-conférences : Pass 1 jour 20€ ou 2 jours 30€ – Gratuit -18ans – Restauration sur place : repas ayurvédiques – Buvette et gâteaux dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville