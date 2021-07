L’Aparté vous accueille ce samedi L’Aparté, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

L’**Aparté** vous accueille sans rendez-vous ce samedi de 15h à 18h30 à l’Espace Andrée Chedid ### Un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents L’Aparté est un lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier, dans la filiation de la Maison Verte créée par Françoise Dolto. Il s’agit de « _socialiser l’enfant en présence de ceux grâce à qui il sait qui il est_ », c’est-à-dire sans le séparer de ceux qui assurent sa sécurité affective. À l’Aparté le petit enfant est assuré de la présence de la personne qui l’accompagne et qui le connaît bien. Il voit d’autres enfants, d’autres adultes, va progressivement à leur rencontre, à son rythme, sachant qu’ il pourra toujours revenir se rassurer vers celle ou celui avec qui il est arrivé. Et puis il y a les accueillants, deux par après-midi d’ouverture, ils sont là, à son écoute, au travers de ses diverses formes d’expressions, ses jeux, ses plaisirs, ses déceptions, ses colères… _L’Aparté est ouvert de 15h à 18h30 les lundis, mercredis, jeudis et deux samedis par mois ainsi que chaque première semaine des vacances de printemps, d’automne et d’hiver._

Entrée libre sans rendez-vous

L’Aparté 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



