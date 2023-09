L’Aparté vous accueille ce samedi L’Aparté Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

L’Aparté vous accueille sans rendez-vous ce samedi de 15h à 18h30 à l’Espace Andrée Chedid

Un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents

L’Aparté est un lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier, dans la filiation de la Maison Verte créée par Françoise Dolto. Il s’agit de « socialiser l’enfant en présence de ceux grâce à qui il sait qui il est », c’est-à-dire sans le séparer de ceux qui assurent sa sécurité affective.

À l’Aparté, le petit enfant est assuré de la présence de la personne qui l’accompagne et qui le connaît bien. Il voit d’autres enfants, d’autres adultes, va progressivement à leur rencontre, à son rythme, sachant qu’ il pourra toujours revenir se rassurer vers celle ou celui avec qui il est arrivé.

Et puis il y a les accueillants, deux par après-midi d’ouverture, ils sont là, à son écoute, au travers de ses diverses formes d’expressions, ses jeux, ses plaisirs, ses déceptions, ses colères…

L’Aparté est ouvert de 15h à 18h30 les mardis, mercredis, jeudis et deux samedis par mois ainsi que chaque première semaine des vacances de printemps, d’automne et d’hiver.

L'Aparté 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 https://www.clavim.asso.fr/aparte

Les accueillants sont présents pour en parler avec les enfants et les adultes. Chaque après-midi, deux personnes différentes de l’équipe vous accueillent. Les futurs parents sont également les bienvenus.

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Seul le prénom de l’enfant est demandé à son arrivée.

En partant, l'adulte accompagnant l'enfant dépose une participation financière, dont le montant est libre. L'Aparté est hébergé à l'Espace Andrée Chedid.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

