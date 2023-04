Marché des Producteurs de Pays de Laparade Site du jardin public, 4 juillet 2023, Laparade.

Tous les mardis soirs de l’été, venez déguster des produits locaux lors de ce marché des producteurs de Pays. Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir. Ambiance et convivialité sont au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit..

2023-07-04 à ; fin : 2023-09-05 00:00:00. .

Site du jardin public

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday evening during the summer, come and taste local products at this local producers’ market. More than 25 producers and craftsmen welcome you to offer you local products. Atmosphere and conviviality are there until the end of the night.

Todos los martes por la tarde durante el verano, venga a degustar productos locales en este mercado de productores locales. Más de 25 productores y artesanos le dan la bienvenida para ofrecerle productos locales. El ambiente y la convivencia están a la orden del día hasta el final de la noche.

Jeden Dienstagabend im Sommer können Sie auf diesem Markt der Landwirte lokale Produkte probieren. Mehr als 25 Erzeuger und Handwerker empfangen Sie und bieten Ihnen Produkte aus der Region an. Stimmung und Geselligkeit sind bis zum Ende der Nacht angesagt.

