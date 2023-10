Assemblée générale du Club Lapanouse Détente à Lapanouse Lapanouse Sévérac d’Aveyron, 21 janvier 2024, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le Club Lapanouse Détente vous convie à son Assemblée Générale..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . .

Lapanouse

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Club Lapanouse Détente invites you to its General Assembly.

El Club Lapanouse Détente le invita a su Asamblea General Anual.

Der Club Lapanouse Détente lädt Sie zu seiner Generalversammlung ein.

