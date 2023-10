Spectacle « Larzac ! » à Lapanouse- Escapade du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau Lapanouse Sévérac d’Aveyron, 12 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Dans ce seul en scène, Philippe Durand revient sur l’histoire de la Société des Terres du Larzac : un véritable laboratoire unique en Europe, de la gestion de la (non) propriété de la terre agricole..

In this one-man show, Philippe Durand revisits the history of the Société des Terres du Larzac: a veritable laboratory, unique in Europe, for the management of the (non)ownership of agricultural land.

En este espectáculo unipersonal, Philippe Durand revisa la historia de la Société des Terres du Larzac: un auténtico laboratorio, único en Europa, para la gestión de la (no) propiedad de las tierras agrícolas.

In diesem Solofilm blickt Philippe Durand auf die Geschichte der Société des Terres du Larzac zurück: ein echtes, in Europa einzigartiges Laboratorium für den Umgang mit dem (Nicht-)Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen.

