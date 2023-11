Commémoration de l’Armistice de 1918 à Lapanouse Lapanouse Sévérac d’Aveyron, 11 novembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

A l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, la mairie de Sévérac d’Aveyron vous convie à une cérémonie commémorative à Lapanouse..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Lapanouse

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



On the occasion of the anniversary of the Armistice of the First World War, the town hall of Sévérac d’Aveyron invites you to a commemorative ceremony in Lapanouse.

Con motivo del aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial, el ayuntamiento de Sévérac d’Aveyron le invita a una ceremonia conmemorativa en Lapanouse.

Anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs lädt die Gemeindeverwaltung von Sévérac d’Aveyron Sie zu einer Gedenkfeier in Lapanouse ein.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac