Trail de la Devèze Lapanouse-de-Cernon, 26 mai 2024, Lapanouse-de-Cernon.

Lapanouse-de-Cernon,Aveyron

Dans le cadre préservé du Pays du Larzac et du Parc Naturel Régional des Grands Causses, entre buissières, monolithes et grotte naturelle, venez participer au Trail de la Devèze..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie



In the preserved setting of the Larzac Country and the Regional Natural Park of the Grands Causses, between bushes, monoliths and natural caves, come and participate in the Trail de la Devèze.

En el marco preservado de la región del Larzac y del Parque Natural Regional de Grands Causses, entre matorrales, monolitos y grutas naturales, venga a participar en el Trail de la Devèze.

In der geschützten Umgebung des Pays du Larzac und des Parc Naturel Régional des Grands Causses, zwischen Buchsbäumen, Monolithen und einer natürlichen Höhle, nehmen Sie am Trail de la Devèze teil.

Mise à jour le 2023-11-09 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES