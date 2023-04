Balade naturaliste, 27 mai 2023, Lapanouse-de-Cernon.

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre (1823-1915), Micropolis propose une balade » Découverte des orchidées de l’Aveyron »..

2023-05-27

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie



Within the framework of the bicentenary of the birth of Jean-Henri Fabre (1823-1915), Micropolis proposes a walk » Discovery of the orchids of Aveyron « .

En el marco del bicentenario del nacimiento de Jean-Henri Fabre (1823-1915), Micropolis propone un paseo « Descubrir las orquídeas del Aveyron ».

Im Rahmen des 200. Geburtstags von Jean-Henri Fabre (1823-1915) bietet Micropolis einen Spaziergang » Entdeckung der Orchideen des Aveyron » an.

