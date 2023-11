Journée au profit du téléthon à Lapan Lapan, 9 décembre 2023, Lapan.

Lapan,Cher

Journée gourmande et musicale au profit du téléthon !.

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire



A day of food and music in aid of the Telethon!

Un día de comida y música a beneficio del Telemaratón

Gourmet- und Musiktag zugunsten des Telethon!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT LIGNIERES