Erick MANANA & Joël RABESOLO à Lisses (91) Dimanche 15 octobre, 18h00 LAPA EVENT 27€

1ère PARTIE /

– JOEL RABESOLO joue de sa guitare (Solo)

– ERICK MANANA chante Razilinah (Solo)

2ème PARTIE /

– Trio ERICK MANANA / JOEL RABESOLO / SANG RANTO (b)

« Le poète de la chanson et virtuose de la guitare Erick Manana a grandi au milieu des sons de la capitale des hauts plateaux centraux de Madagascar, Antananarivo. Il est arrivé en France jeune homme, et même loin de son île natale, il a toujours su rester fidèle à son rêve: celui de préserver le patrimoine musical de son pays tout en le développant grâce à des influences contemporaines, afin de faire connaître cette musique à un large public. Il jouit aujourd’hui d’une immense popularité à Madagascar et au sein de la diaspora malgache dispersée à travers le monde. Bien que fermement enraciné dans ses propres traditions, il ouvre sa musique à d’autres cultures et genres musicaux, sans préjugés ni conventions. »

« Virtuose gaucher, Joël Rabesolo est né avec une guitare en main. Il a commencé à l’âge de 8 ans et ne s’est jamais arrêté. Le jeune homme a aussi su utiliser sa grande taille à son avantage. Il a, en effet, joué au basket à un niveau semi-pro pendant plusieurs années. Réaliste, Joël n’hésite pas à entreprendre des études même si la musique reste une de ses raisons de vivre:

Lauréat du concours découvertes sur le jazz guitare organisé par la radio RLI / Tananarive, Joël a su l’utiliser comme un véritable tremplin. Il a ainsi su enchaîner les concerts, allant jusqu’ à faire des tournées en Europe et devenant ainsi un nouvel ambassadeur de la musique malgache sur le Vieux Continent. »

LAPA EVENT 6 rue des cerisiers 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 50 23 01 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T18:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

