Lisses GASY ACOUSTIC Revirevy LSNT à Lisses (91) LAPA EVENT Lisses, 9 septembre 2023, Lisses. GASY ACOUSTIC Revirevy LSNT à Lisses (91) Samedi 9 septembre, 19h00 LAPA EVENT 25€ – Places limitées Retrouvez Benny, Passy, Goda et Raplay du groupe Lolo Sy Ny Tariny pour un concert unique. « Les Lolo Sy Ny Tariny chantent les thèmes de l’amour, de la pauvreté et de la vie sociale, déclinant leur identité urbaine sur des textes sans concessions bourrés de métaphores malicieuses qui font le bonheur d’un public trouvant en eux des messagers talentueux proches de leur réalité quotidienne. »

Source : lastfm – Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – LAPA EVENT 6 rue des cerisiers 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0617502301 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

