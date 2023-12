Projet de travailler dans le transport de marchandises, de voyageurs ou sanitaire, ou la logistique ? Venez rencontrer l’AFTRAL centre de formati… Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Début : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T13:00:00+02:00 Vous souhaitez des informations sur les formation dans le domaine du transport et de la logistique ? Le centre de formation AFTRAL sera disponible pour répondre à vos questions et vous orienter :

conducteur poids lourds, conducteur de bus, ambulancier, cariste, exploitant de transport etc… Un monde varié de métiers et de formations ! Inscrivez vous sur cette rencontre et passez sur l'agence Pôle emploi Laon entre 9h et 11h, muni de votre CV, permis de conduire.

