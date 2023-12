Devenez SAUVETEUR AQUATIQUE Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Fin : 2024-01-16T09:00:00+01:00 – 2024-01-16T11:00:00+01:00 Vous êtes un bon nageur, vous souhaitez travaillez dans le domaine de la sécurité et du tourisme, Venez vous informer sur le métier de sauveteur aquatique

Une fois titulaire du BNSSA, vous êtes assuré(es) de trouver un emploi en CDI, CDD ou en contrat saisonnier. Présentation du métier, de la formation proposée et des postes à pourvoir.

Une fois titulaire du BNSSA, vous êtes assuré(es) de trouver un emploi en CDI, CDD ou en contrat saisonnier. Présentation du métier, de la formation proposée et des postes à pourvoir.

Prévoir 1h30 pour assister à la réunion d'information. Laon 02000 Laon

