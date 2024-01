Récital Mozart à Laon avec Renaud Capuçon et Kit Armstrong Laon, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:30:00

fin : 2024-02-06

La complicité magique d’un duo d’exception – Renaud Capuçon au violon et Kit Armstrong au piano – pour revivre tout un pan de l’intégrale des sonates pour piano et violon de Mozart enregistrées par ces artistes à Berlin pour Deutsche Grammophon (Universal Music).

Au programme des œuvres « Sonate pour piano et violon n° 22 en la majeur, K 305 », « Sonate pour violon n° 23 en ré majeur, K 306 », « Sonate pour violon n° 25 en fa majeur, K 377 » et « Sonate pour violon n° 33 en mi si majeur, K 481″…

RV en Salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée 1h30)

20 .

2 Place Aubry

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France mal@ville-laon.fr



L’événement Récital Mozart à Laon avec Renaud Capuçon et Kit Armstrong Laon a été mis à jour le 2024-01-18 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon