Lao, Le Trapèze des Âmes Parc des Buttes Chaumont, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Installation. Créé en 2020, le projet LAO réunit les artistes Gabrielle Trévise (arts visuels) et Léopold Roy (musique) qui développent ensemble des compositions nocturnes immersives, associant projection laser et sonorisation dans des espaces végétalisés.

Le Trapèze des Âmes est une invitation à plonger librement dans l’univers d’une forêt onirique. La symbiose de la projection laser et de la musique composent cette création abstraite et envoûtante, pour créer une expérience immersive en plein air. Un voyage comme un rêve pour explorer le monde magique d’une végétation scintillante et sonore, accompagnée par l’installation Magia de l’artiste Sarah Valente. A la faveur de la nuit, le Trapèze des Âmes émerveille et éveille les consciences à la préservation des forêts, dans cette version inédite.

En collaboration avec Greenline Foundation et Sarah Valente.

Studio Dupark et Gabrielle Trévise

Parc des Buttes Chaumont 2-6 bis, rue Manin 75019 Paris

Contact :

Gabrielle Trévise LAO, Le Trapèze des Âmes.