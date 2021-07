Paris Théâtre du parc Paris Lao In Situ > variation #3 Théâtre du parc Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Théâtre du parc

Lao in situ> variation#3 Performance chorégraphique et sonore > tout public à partir de 8 ans > Espaces publics Lao In situ > variation #3 est une performance dansée aussi bien qu’une installation sonore pour l’espace public. Conçue comme un poème sonore et chorégraphique pour aller à la rencontre des publics, cette performance redessine le portrait d’une femme exilée par la danse, sur la musique originale d’Ibrahim Maalouf. Un second temps qui suit la performance, permet aux spectateurs de découvrir un parcours sonore sous casques, où l’histoire de Madame Chang se reconstitue pas à pas, comme lors d’une enquête, au travers de nos archives récoltées.

Entrée libre

Performance sonore et chorégraphique documentaire Théâtre du parc Parc floral – Route de la Pyramide 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-10T18:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T19:40:00;2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T17:00:00;2021-07-11T17:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-11T18:00:00 2021-07-11T19:00:00

