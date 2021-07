Lao In situ > variation #3 Domaine départemental de Chamarande, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Chamarande.

Lao In situ > variation #3

le dimanche 25 juillet à Domaine départemental de Chamarande

**Lao in situ> variation#3** —————————- **Performance chorégraphique et sonore** **> tout public à partir de 8 ans** **> ESPACES PUBLICS** Lao In situ > variation #3 est une performance dansée aussi bien qu’une installation sonore pour l’espace public. Conçue comme un poème sonore et chorégraphique pour aller à la rencontre des publics, cette performance redessine le portrait d’une femme exilée par la danse, sur la musique originale d’Ibrahim Maalouf. Un second temps qui suit la performance, permet aux spectateurs de découvrir un parcours sonore sous casques, où l’histoire de Madame Chang se reconstitue pas à pas, comme lors d’une enquête, au travers de nos archives récoltées. CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Daniela Labbé Cabrera MUSIQUE ORIGINALE Ibrahim Maalouf​ CRÉATION ET DISPOSITIF SONORE Julien Fezans SCÉNOGRAPHIE Magali Murbach DANSE Cécile Robin Prévalée VIDÉOS Franck Frappa​​ RÉGIE GÉNÉRALE Marco Laporte ​​ TEXTES DE Cécile Robin-Prévalée, Daniela Labbé Cabrera & Aurélie Leroux. D’après une recherche menée par Daniela Labbé Cabrera & Aurélie Leroux. [_Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, l’aide à la diffusion de la Région Île-de-France, et l’aide à la reprise de l’activité du CD91. Spectacle crée en résidence au Domaine de Chamarande (91) et au Théâtre du Parc- Scène pour un jardin planétaire (75)._](https://www.iamabirdnow.com/lao-in-situ)

Entrée du Parc, reservation sur reservation@theatredunois.org

Performance chorégraphique et sonore

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande Chamarande Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T17:00:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-25T18:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-25T19:00:00 2021-07-25T20:00:00