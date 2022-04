L’Anzac Run Vignacourt, 24 avril 2022, Vignacourt.

L’Anzac Run Vignacourt

2022-04-24 – 2022-04-24

Vignacourt Somme Vignacourt

7 Rendez-vous le dimanche 24 avril à Vignacourt pour participer à L’ANZAC RUN.

Course à pied de 5km au tarif de 7€. Départ à 9h30

Course à pied de 10km au tarif de 10€. Départ à 10h15

Restauration possible chez Hortipassion sur réservation.

Course enfant et ado gratuites

Inscription obligatoire sur courses80.fr jusqu’au 21 avril (limité à 600 coureurs)

Le départ sera donné du stade de foot

Renseignements : lanzacrun@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 24 avril à Vignacourt pour participer à L’ANZAC RUN.

Course à pied de 5km au tarif de 7€. Départ à 9h30

Course à pied de 10km au tarif de 10€. Départ à 10h15

Restauration possible chez Hortipassion sur réservation.

Course enfant et ado gratuites

Inscription obligatoire sur courses80.fr jusqu’au 21 avril (limité à 600 coureurs)

Le départ sera donné du stade de foot

Renseignements : lanzacrun@gmail.com

lanzacrun@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 24 avril à Vignacourt pour participer à L’ANZAC RUN.

Course à pied de 5km au tarif de 7€. Départ à 9h30

Course à pied de 10km au tarif de 10€. Départ à 10h15

Restauration possible chez Hortipassion sur réservation.

Course enfant et ado gratuites

Inscription obligatoire sur courses80.fr jusqu’au 21 avril (limité à 600 coureurs)

Le départ sera donné du stade de foot

Renseignements : lanzacrun@gmail.com

©ANZAC RUN

Vignacourt

dernière mise à jour : 2022-04-08 par