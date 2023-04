Concert de Chœurs Basques à Lanzac Eglise Lanzac Catégories d’Évènement: Lanzac

Concert de Chœurs Basques à Lanzac Eglise, 2 juin 2023, Lanzac. Production de Chœurs Basques Indara, déjà venu en 2009 et 2014.

Production of Indara Basque Choirs, already visited in 2009 and 2014 Producción de Ch?urs Basques Indara, que ya estuvo presente en 2009 y 2014 Produktion der baskischen Ch?urs Indara, die bereits 2009 und 2014 hier waren Mise à jour le 2023-04-09 par OT Vallée de la Dordogne

