Lanvollon

Comme tous les ans le Comité d’animation de Lanvollon vous propose une grande foire aux puces / brocante avec 800 exposants (l’une des 2 plus grandes des Côtes d’Armor) dans les rues de Lanvollon de 8h à 19h. Seuls sont autorisés les déballeurs professionnels et particuliers de brocantes et de vide-greniers. Ne sont pas autorisés les déballeurs de vente de produits neufs (vêtements, jouets…) et de restauration. Buvette et restauration sur place toute la journée et dès 19h, grand spectacle de variété, entrée gratuite. Plus de 5 heures de spectacle !

contact@comiteanimationlanvollon.com +33 2 96 70 22 68 http://www.comiteanimationlanvollon.com/

