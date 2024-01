Café théâtre – Un café s’il vous plaît Lanvéoc, vendredi 15 mars 2024.

Lanvéoc Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Par le Collectif N’Ouzon Ket

Vendredi 15 et samedi 16 mars – 20 h 36

Dimanche 17 mars – 16 h 06

Saison 1 / Épisode 2

Vendredi 28 et samedi 29 juin – 20 h 36

Dimanche 30 juin – 16 h 06

Saison 1 / Épisode 3

Juste après le marché du dimanche matin, on se retrouve en terrasse, au Café du Théâtre. Dans ce quartier, tout le monde se

connaît ! Comme la journée internationale de lutte pour les droits des femmes vient juste d’avoir lieu, on se raconte des anecdotes,

on s’agace, on se dispute et on se réconcilie… Tranches d’amitiés…

La nouvelle formation mixte et tout terrain de N’Ouzon Ket :

Splann ! poursuit l’aventure débutée fin 2023.

Lieu :Café associatif « Les Voyageurs »

Tout public

Durée : 1 h

Tarifs : 10 € / 5 €

Infos : https://linktr.ee/nouzonket

Contact : 07 68 66 32 30

collectif.nouzonket@gmail.com

.

Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime